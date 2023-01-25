Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Танки допоможуть Україні вести механізовану війну для звільнення територій – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Надання західними державами Україні основних бойових танків допоможе Україні вести механізовану війну для перемоги над російськими військовими та звільнення території України.

Про це пише Інститут вивчення війни ISW.

Раніше ISW оцінював, що Захід не давав Україні повною мірою скористатися перевагами та стримувати російські сили у Бахмуті шляхом уповільнення передання озброєння та поставок, необхідних для широкомасштабних контрнаступальних операцій.

Зараз дивляться
Читайте
Швейцарія може дозволити третім країнам передавати швейцарську зброю Україні

Джерело: ISW
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка