Танки допоможуть Україні вести механізовану війну для звільнення територій – ISW
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Надання західними державами Україні основних бойових танків допоможе Україні вести механізовану війну для перемоги над російськими військовими та звільнення території України.
Про це пише Інститут вивчення війни ISW.
Раніше ISW оцінював, що Захід не давав Україні повною мірою скористатися перевагами та стримувати російські сили у Бахмуті шляхом уповільнення передання озброєння та поставок, необхідних для широкомасштабних контрнаступальних операцій.
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