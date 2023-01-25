Январь, 24 в 23:45

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) проголосовал за возможность реэкспорта швейцарского вооружения для эксплуатации в Украине.

Голосование за соответствующую парламентскую инициативу было поддержано 14 голосами против 11.

В решении предложении указано, что действие деклараций о запрете реэкспорта должно быть приостановлено в случаях, когда нарушается запрет на применение силы по международному праву, а именно в случае российско-украинской войны.

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Предложение Комиссии предлагает внести изменения в закон таким образом, чтобы Федеральный совет Швейцарии (правительство) мог объявить об аннулировании декларации о запрете реэкспорта для страны, закупившей швейцарские военные материалы, если реэкспорт связан с ситуацией, которая, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, противоречит запрету на применение силы в соответствии с международным правом.

Декларация о запрете реэкспорта также должна иметь возможность быть аннулированной, если Генеральная Ассамблея ООН большинством в две трети голосов определит, что имело место нарушение запрета на применение силы в соответствии с международным правом.

При этом Федеральный совет Швейцарии должен иметь возможность сохранить запрет на реэкспорт, если против его отмены выступает приоритетный внешнеполитический интерес Швейцарии.

Кроме того, проголосованная парламентская инициатива также направлена на внесение изменений в статью, в которой говорится о том, что декларация о запрете реэкспорта становится недействительной, если будет установлено, что реэкспорт военного имущества в Украину осуществляется в связи с российско-украинской войной.

— Большинство членов Комиссии считают, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и, соответственно, оказать большую поддержку Украине. По их мнению, запрашиваемые поправки соответствуют закону о нейтралитете, поскольку они не разрешают прямой экспорт военных материалов в зоны конфликтов, а касаются только деклараций о не реэкспорте стран, закупающих швейцарские военные материалы, — говорится в сообщении.

При этом меньшинство комиссии считает, что реэкспорт швейцарского военного имущества в Украину является проблематичным в отношении нейтралитета.

На сайте указывается, что при внесении правок в закон, запрет на реэкспорт должен действовать до 31 декабря 2025 года.

Следующий этап предусматривает, что инициативу комиссии должен рассмотреть Совет кантонов (малая палата парламента), после чего правка поступит на рассмотрение для обеих палат парламента.

Следовательно, Швейцария может ряду стран разрешение для передачи своего вооружения для Украины из других стран Запада.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использование их для восстановления Украины.

Источник: Das Schweizer Parlament