В Вольнянске под Запорожьем, в Херсоне и в Днепре слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Перед этим во всех областях была объявлена воздушная тревога.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал сегодня не игнорировать сирену и сообщил о работе ПВО в нескольких регионах.

— Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах, — написал он.

В то же время в местных Telegram сообществах Днепра публикуют видео взрыва. Одно из таких обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Впоследствии, по данным Цаплиенко, оккупанты ударили по кораблю Тузла, который шел под флагом Турции и стоял в порту Херсона.

Власти указанных областей или городов пока не комментировали взрывы.