Взрывы в Днепре, Херсоне и под Запорожьем: что известно
В Вольнянске под Запорожьем, в Херсоне и в Днепре слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Перед этим во всех областях была объявлена воздушная тревога.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал сегодня не игнорировать сирену и сообщил о работе ПВО в нескольких регионах.
— Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах, — написал он.
В то же время в местных Telegram сообществах Днепра публикуют видео взрыва. Одно из таких обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Впоследствии, по данным Цаплиенко, оккупанты ударили по кораблю Тузла, который шел под флагом Турции и стоял в порту Херсона.
Власти указанных областей или городов пока не комментировали взрывы.