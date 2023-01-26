Вибухи у Дніпрі, Херсоні та під Запоріжжям: що відомо
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У Вільнянську на Запоріжжі, у Херсоні та в Дніпрі чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим в усіх областях була оголошена повітряна тривога.
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав сьогодні не ігнорувати сирену та повідомив про роботу ППО в кількох регіонах.
– Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах, – написав він.
Водночас у місцевих Telegram спільнотах Дніпра публікують відео вибуху. Одне з таких оприлюднив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.
Влада зазначених областей наразі не коментувала вибухи.