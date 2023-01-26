Январь, 26 в 6:08

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

По предварительным данным, противник применил 24 Shahed.

– Все 24 уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины, – сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования Центр.

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Ударные беспилотники оккупанты запускали с восточного побережья Азовского моря.

Известно, что Киев ночью 26 января российские войска атаковали несколькими десятками баражирующих боеприпасов.

В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА.

– По предварительной информации, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу! – сообщил утром начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В Днепропетровской области поздно вечером 25 января подразделения Воздушного командования на Восток приземлили пять вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КГВА, Николай Лукашук

Фото: Андрей Небитов