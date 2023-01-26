Российская атака ракетами и дронами и Abrams и Leopard для Украины: что происходит на 337-й день войны (онлайн)
Германия объявила о передаче Украине танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам. Также страна будет расширять масштаб военной помощи Украине.
Позже президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams.
Кроме того, о передаче Украине танков Leoaprd сообщили Норвегия и Испания.
В Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ не выходят из Бахмута, в то же время Силам обороны пришлось отойти от Соледара, сообщил представитель командования Восток Череватый.
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