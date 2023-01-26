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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Российская атака ракетами и дронами и Abrams и Leopard для Украины: что происходит на 337-й день войны (онлайн)

Российская атака ракетами и дронами и Abrams и Leopard для Украины: что происходит на 337-й день войны (онлайн)

Германия объявила о передаче Украине танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам. Также страна будет расширять масштаб военной помощи Украине.

Позже президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams.

Кроме того, о передаче Украине танков Leoaprd сообщили Норвегия и Испания.

В Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ не выходят из Бахмута, в то же время Силам обороны пришлось отойти от Соледара, сообщил представитель командования Восток Череватый.

 

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00:28 - 26 января

Украина выйдет на необходимую пакетную сумму помощи в 350-400 танков, однако это вопрос не нескольких дней и недель.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Мы же не остановились сегодня, одержав уже практически дипломатическую победу с точки зрения того, что танки в Украину обязательно придут. Начиная с 31 танка M1 Abrams, о чем практически официально говорят США, так же в отношении европейских пакетов, прежде всего немецкого пакета танков Leopard, британских танков Challenger. Сегодня еще на переговорном процессе идет обсуждение французских танков Leclerc.

Вы понимаете, что мы выйдем на ту необходимую пакетную сумму, математически, в 350-400 танков. Понятно, что это вопрос не 1-2 дней или 1-2 недель, — заявил он.

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