Украина выйдет на необходимую пакетную сумму помощи в 350-400 танков, однако это вопрос не нескольких дней и недель.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Мы же не остановились сегодня, одержав уже практически дипломатическую победу с точки зрения того, что танки в Украину обязательно придут. Начиная с 31 танка M1 Abrams, о чем практически официально говорят США, так же в отношении европейских пакетов, прежде всего немецкого пакета танков Leopard, британских танков Challenger. Сегодня еще на переговорном процессе идет обсуждение французских танков Leclerc.

Вы понимаете, что мы выйдем на ту необходимую пакетную сумму, математически, в 350-400 танков. Понятно, что это вопрос не 1-2 дней или 1-2 недель, — заявил он.