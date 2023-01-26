24 із 24: ЗСУ під час нічної атаки знищили всі запущені РФ дрони-камікадзе
Уночі проти 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.
За попередніми даними, противник застосував 24 Shahed.
– Усі 24 знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України, – повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування Центр.
Ударні безпілотники окупанти запускали зі східного узбережжя Азовського моря.
Відомо, що Київ уночі 26 січня російські війська атакували кількома десятками боєприпасів, що баражують.
У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА.
– За попередньою інформацією, минулося жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.
Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу! – повідомив зранку начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
У Дніпропетровській області пізно ввечері 25 січня підрозділи Повітряного командування Схід приземлили п’ять ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, Микола Лукашук
Фото: Андрій Нєбитов