Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

24 із 24: ЗСУ під час нічної атаки знищили всі запущені РФ дрони-камікадзе

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Київської області дронами-камікадзе 27 жовтня 2022

Уночі проти 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

За попередніми даними, противник застосував 24 Shahed.

Усі 24 знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України, – повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування Центр.

Зараз дивляться

Ударні безпілотники окупанти запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

Відомо, що Київ уночі 26 січня російські війська атакували кількома десятками боєприпасів, що баражують.

У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА.

– За попередньою інформацією, минулося жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу! – повідомив зранку начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У Дніпропетровській області пізно ввечері 25 січня підрозділи Повітряного командування Схід приземлили п’ять ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, Микола Лукашук

Фото: Андрій Нєбитов

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка