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Факты / Україна

Средства пойдут на фронт: оккупанты в Крыму приказали прекратить все ремонты и стройки

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

По состоянию на 26 января россияне на временно оккупированной территории Автономной республики Крым готовятся к очередной волне мобилизации.

По имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля.

Оккупанты уже приказали всем так называемым государственным и частным учреждениям до 29 января 2023 подать списки лиц на бронь в военные комиссариаты.

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Известно также, что с 1 февраля во временно захваченном Крыму будут прекращены все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и учреждениях.

– Все запланированные на эти нужды средства будут направлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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