Кошти підуть на фронт: окупанти в Криму наказали припинити всі ремонти та будівництва

Січень, 26 в 7:05

Станом на 26 січня росіяни на тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим готуються до чергової хвилі мобілізації.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого.

Окупанти вже наказали всім так званим державним та приватним установам до 29 січня 2023 року подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів.

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Відомо також, що з 1 лютого в тимчасово захопленому Криму будуть припинені всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах.

– Усі заплановані на ці потреби кошти буде спрямовано на забезпечення збройної агресії проти України, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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