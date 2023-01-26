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Факты / Україна

Минус 3 БПЛА и 5 объектов: ВСУ наносят удары по оккупантам

Малиновская Ангелина, редактор ленты
військові рф
Фото: Dreamstime

В течение суток Авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. Кроме того, наши защитники сбили 3 разведывательных БПЛА оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и 2 других важных военных объекта захватчиков.

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Кроме того, Россия под предлогом реформирования проводит сокращение работников на 10% в бюджетных учреждениях Симферополя.

– Во временно оккупированном украинском Симферополе все бюджетные учреждения, под предлогом реформирования, получили указание о штатном сокращении работников на 10%. Также известно, что списки попавших под “оптимизацию” лиц должны быть составлены уже к 1 февраля этого года, — говорится в сообщении.

 

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