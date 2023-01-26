Мінус 3 БПЛА та 5 об’єктів: ЗСУ завдають удари по окупантах
Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, наші захисники збили 3 розвідувальних БпЛА окупантів.
Про це повідомили у Генштабі.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та 2 інших важливих військових об’єкта загарбників.
Крім того, Росія під приводом реформування проводить скорочення працівників на 10% у бюджетних установах Сімферополя.
– У тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10%. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під “оптимізацію”, мають бути складені вже до 1 лютого цього року, – йдеться у повідомленні.