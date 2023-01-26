Мінус 3 БПЛА та 5 об’єктів: ЗСУ завдають удари по окупантах

Січень, 26 в 19:47

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога. Крім того, наші захисники збили 3 розвідувальних БпЛА окупантів.

Про це повідомили у Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та 2 інших важливих військових об’єкта загарбників.

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