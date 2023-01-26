Январь, 26 в 19:09

Армия РФ не имеет успеха на Запорожском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины.

— Российская армия “сдулась” на Запорожском направлении. В то время как наши партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие “танковых подразделений” на Запорожском направлении. Но, видимо, свободный воздух казацкого края не подходит для “резиновых” изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада РОСармии, — говорится в сообщении.

Также в Генштабе показали фотографии уничтоженных танков России.

Сейчас смотрят

РФ наращивает присутствие танковых подразделений на Запорожском направлении, однако не имеет успеха – Генштаб / 2 фотографии

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска могут осуществить наступление с любого направления. В последнее время они усилили свои удары на фронте.