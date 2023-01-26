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Факты / Україна

Минус 780 оккупантов, два самолета и вертолет: потери РФ в войне за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати РФ_війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В войне против Украины Россия потеряла уже 123 860 военных. Из них 780 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ в войне с 24.02.22 по 26.01.23:

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  • боевых бронированных машин ‒ 6334 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 2169 (+15) ед,
  • РСЗО – 452 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 220 (+0) ед,
  • самолетов – 292 (+2) ед,
  • вертолетов – 282 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 749 (+0),
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4986 (+19) ед,
  • специальной техника ‒ 195 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Читайте
РФ готова к ракетному удару по Украине: Гуменюк об активности вражеских дронов и самолетов

Источник: Генштаб ВСУ
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