Минус 780 оккупантов, два самолета и вертолет: потери РФ в войне за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
В войне против Украины Россия потеряла уже 123 860 военных. Из них 780 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ в войне с 24.02.22 по 26.01.23:
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- танков ‒ 3175 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6334 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 2169 (+15) ед,
- РСЗО – 452 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 220 (+0) ед,
- самолетов – 292 (+2) ед,
- вертолетов – 282 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908 (+6),
- крылатых ракет ‒ 749 (+0),
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4986 (+19) ед,
- специальной техника ‒ 195 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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