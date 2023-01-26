Минус 780 оккупантов, два самолета и вертолет: потери РФ в войне за сутки

Январь, 26 в 8:23

В войне против Украины Россия потеряла уже 123 860 военных. Из них 780 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ в войне с 24.02.22 по 26.01.23:

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