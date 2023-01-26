Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ готова к ракетному удару по Украине: Гуменюк об активности вражеских дронов и самолетов

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ готова к ракетному удару по Украине: Гуменюк об активности вражеских дронов и самолетов
Фото: Getty Images

К ракетным ударам России по Украине нужно быть готовыми.

Об этом в эфире общенационального марафона сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, наблюдается активность вражеской стратегической авиации по направлению Каспийского моря. Кроме того, в Черном море наготове находятся ракетоносители.

Сейчас смотрят

В настоящее время Силы обороны фиксируют три ракетоносителя, которые оснащены 20 ракетами типа Калибр.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне продолжают терроризировать Украину дронами-камикадзе. В частности, об этом свидетельствует ночная атака.

– Враг осуществляет тактику истощения нашей противовоздушной обороны. Именно поэтому запускает такое количество более дешевых “шахедов”, а затем запускает ракеты. Сейчас мы наблюдаем такую же активность — активна вражеская авиация, есть активность вокруг баз запуска “шахедов”, есть активность корабельной группировки в море, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

В настоящее время по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Напомним, что после последнего ракетного удара по Украине прошло 12 дней. Ранее Наталья Гуменюк заявляла, что России для подготовки к новому удару нужно 12-14 дней.

Читайте
Более эффективное использование оружия и защита неба: Игнат объяснил, в чем польза истребителей F-16

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка