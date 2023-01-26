РФ готова к ракетному удару по Украине: Гуменюк об активности вражеских дронов и самолетов

Январь, 26 в 8:07

К ракетным ударам России по Украине нужно быть готовыми.

Об этом в эфире общенационального марафона сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, наблюдается активность вражеской стратегической авиации по направлению Каспийского моря. Кроме того, в Черном море наготове находятся ракетоносители.

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В настоящее время Силы обороны фиксируют три ракетоносителя, которые оснащены 20 ракетами типа Калибр.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне продолжают терроризировать Украину дронами-камикадзе. В частности, об этом свидетельствует ночная атака.

– Враг осуществляет тактику истощения нашей противовоздушной обороны. Именно поэтому запускает такое количество более дешевых “шахедов”, а затем запускает ракеты. Сейчас мы наблюдаем такую же активность — активна вражеская авиация, есть активность вокруг баз запуска “шахедов”, есть активность корабельной группировки в море, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

В настоящее время по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Напомним, что после последнего ракетного удара по Украине прошло 12 дней. Ранее Наталья Гуменюк заявляла, что России для подготовки к новому удару нужно 12-14 дней.