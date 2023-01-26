Мінус 780 окупантів, два літаки та гелікоптер: втрати РФ у війні за добу

Січень, 26 в 8:23

У війні проти України Росія втратила вже 123 860 військових. З них 780 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ у війні з 24.02.22 по 26.01.23:

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