Мінус 780 окупантів, два літаки та гелікоптер: втрати РФ у війні за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
У війні проти України Росія втратила вже 123 860 військових. З них 780 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ у війні з 24.02.22 по 26.01.23:
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- танків ‒ 3175 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27) од,
- артилерійських систем – 2169 (+15) од,
- РСЗВ – 452 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 292 (+2) од,
- гелікоптерів – 282 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6),
- крилатих ракет ‒ 749 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19) од,
- спеціальної техніка ‒ 195 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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