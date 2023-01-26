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Факти / Україна

Мінус 780 окупантів, два літаки та гелікоптер: втрати РФ у війні за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати РФ_війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія втратила вже 123 860 військових. З них 780 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ у війні з 24.02.22 по 26.01.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3175 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27) од,
  • артилерійських систем – 2169 (+15) од,
  • РСЗВ – 452 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 292 (+2) од,
  • гелікоптерів – 282 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19) од,
  • спеціальної техніка ‒ 195 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте
РФ готова до ракетного удару по Україні: Гуменюк про активність ворожих дронів та літаків

Джерело: Генштаб ЗСУ
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