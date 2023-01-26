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Факти / Україна

РФ через катастрофічні втрати на фронті активно використовує пересувні крематорії – Маляр

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ганна Маляр
Фото: УНІАН

Росія через катастрофічну ситуацію активно використовує мобільні крематорії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, посилаючись на данні Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО).

– Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв. Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів, – зазначає вона.

Маляр зазначила, що “таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, які були розрекламовані пропагандою РФ.

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До речі, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у бою за Соледар та Бахмут загинуло стільки окупантів, скільки у двох чеченських війнах.

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