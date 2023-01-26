РФ нарощує присутність танкових підрозділів на Запорізькому напрямку, проте не має успіху – Генштаб

Армія РФ не має успіху на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб України.

– Російська армія “здулась” на Запорізькому напрямку. У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність “танкових підрозділів” на Запорізькому напрямку. Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для “гумових” виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада РОСармії,- йдеться у повідомленні.