РФ нарощує присутність танкових підрозділів на Запорізькому напрямку, проте не має успіху – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ не має успіху на Запорізькому напрямку.
Про це повідомив Генеральний штаб України.
– Російська армія “здулась” на Запорізькому напрямку. У той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, окупаційна армія також нарощує присутність “танкових підрозділів” на Запорізькому напрямку. Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для “гумових” виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада РОСармії,- йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі показали фото знищених танків Росії.
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РФ нарощує присутність танкових підрозділів на Запорізькому напрямку, проте не має успіху – Генштаб / 2 фотографии
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська можуть здійснити наступ з будь-якого напрямку.
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