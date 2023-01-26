Январь, 26 в 14:58

Российские оккупационные войска могут совершить наступление с любого направления. В последнее время они усилили свои удары на фронте.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, войска РФ активизировались на Юге и Востоке нашего государства. Они продолжают накапливать свои силы.

Сейчас смотрят В связи с этим президент не исключает, что может быть несколько волн наступательных действий оккупантов. – Мы видим уже 6 дней усиление, как на Юге нашего государства, Запорожский регион, так и на Востоке. Мы это видим и на Лиманском направлении, в Харьковской и Луганской областях, мы это видим в Бахмуте уже давно. Мы видим несколько дней накопление, более мощные удары и наступления… Может быть несколько волн наступательных действий. Это зависит от нашей стойкости, от того, насколько мы можем сдерживать, — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что российские войска теряют огромное количество солдат на восточном фронте, “просто необъятное”. При этом страна-агрессор РФ не считает потери, поскольку российским властям все равно, сколько оккупантов еще погибнет. Подсчет потерь врага ведет Украина: цифры ежедневно публикует Генеральный штаб ВСУ. Однако и они не окончательны. – Там тысячи людей, и они их просто бросают. Поэтому наступление у них может быть на любом направлении, это правда. Просто на некоторых направлениях они будут использовать больше людей. Как результат – будет больше трупов, – отметил Зеленский. По прогнозам украинской разведки, весна и начало лета 2023 года будут решающими в полномасштабной войне, которую РФ развязала против Украины. В частности, в феврале-марте пройдут активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях. Читайте РФ может прибегнуть к решительным действиям в ближайшие месяцы – ISW

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