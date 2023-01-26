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Факты / Україна

В Минобороны Польши назвали сроки поставки Leopard 2

Малиновская Ангелина, редактор ленты
німецький танк Leopard 2A5
Фото: Getty Images

В Минбороны Польши уверены, что Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель.

Об этом в комментарии Radio Plus заявил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич.

Отвечая на вопрос, когда в Украину будут доставлены танки Leopard 2, используемые польской армией, он сказал:

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— Я убежден, что Польша поставит танки Украине в течение нескольких недель.

По словам Скуркевича, техника будет передана, как только украинские военные пройдут обучение.

Кроме того, он добавил, что Польша интенсивно создает коалицию государств в отношении танков для Украины, и отметил, что на данный момент в Европе дислоцируется более 2000 Leopard.

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Также на вопрос, поможет ли тяжелая техника Украине начать контрнаступление, Скуркевич ответил, что “были предприняты все действия, чтобы Украина могла победить в войне”.

Замминистра подчеркнул, что, по данным разведки, РФ планирует начать наступление на Украину и вновь “нанесет удар с территории Беларуси”.

Источник: Radio Plus

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