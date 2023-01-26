У Міноборони Польщі назвали терміни поставки Leopard 2 Україні
У Міноборони Польщі впевнені, що Варшава зможе поставити важкі танки Leopard 2 Україні протягом кількох тижнів.
Про це у коментарі Radio Plus заявив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич.
Відповідаючи на запитання, коли в Україну буде доставлено танки Leopard 2, які використовує польська армія, він сказав:
– Я переконаний, що Польща поставить танки Україні протягом кількох тижнів.
За словами Скуркевича, техніку буде передано, тільки-но українські військові пройдуть навчання.
Крім того, він додав, що Польща інтенсивно створює коаліцію держав щодо танків для України, і зазначив, що наразі у Європі дислокується понад 2000 Leopard.
Також на запитання, чи допоможе важка техніка Україні розпочати контрнаступ, Скуркевич відповів, що “було вжито всіх заходів, щоб Україна могла перемогти у війні”.
Заступник міністра наголосив, що, за даними розвідки, РФ планує розпочати наступ на Україну і знову “завдасть удару з території Білорусі”.
Джерело: Radio Plus