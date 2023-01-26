Удовлетворят потребности 1 млн домохозяйств: Турция поставит Украине плавучие электростанции
Турецкая компания Karpowership подписала меморандум с украинской национальной компанией АО Энергетическая компания Украины относительно быстрой поставки в Украину плавучих электростанций мощностью 500 мегаватт.
Об этом заявили в компании Karpowership.
– Плавающие электростанции компании смогут удовлетворить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств, – говорится в заявлении компании.
Одним из основных решений является размещение плавучих электростанций в портах Молдовы и Румынии и снабжение электроэнергией украинской сети через эти страны.
Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по внедрению этого решения.
Меморандум о взаимопонимании предполагает, что плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт начнут поставлять электроэнергию оперативно, для этого обе стороны будут действовать совместно, чтобы получить необходимые разрешения и сотрудничать с третьими сторонами.
– Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения против ограничений электроэнергии, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее, – заявила представительница компании, глава Trade Group Karpowership Зейнеп Харези.
В общей сложности Karpowership имеет мощность производства электроэнергии 6 гигаваттов, которая состоит из 36 плавучих электростанций.
Источник: Анадолу