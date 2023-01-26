Удовлетворят потребности 1 млн домохозяйств: Турция поставит Украине плавучие электростанции

Январь, 26 в 15:20

Турецкая компания Karpowership подписала меморандум с украинской национальной компанией АО Энергетическая компания Украины относительно быстрой поставки в Украину плавучих электростанций мощностью 500 мегаватт.

Об этом заявили в компании Karpowership.

– Плавающие электростанции компании смогут удовлетворить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств, – говорится в заявлении компании.

Одним из основных решений является размещение плавучих электростанций в портах Молдовы и Румынии и снабжение электроэнергией украинской сети через эти страны.

Сейчас смотрят Читайте Где будут выключать свет 26 января: график по областям Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по внедрению этого решения. Меморандум о взаимопонимании предполагает, что плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт начнут поставлять электроэнергию оперативно, для этого обе стороны будут действовать совместно, чтобы получить необходимые разрешения и сотрудничать с третьими сторонами. – Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения против ограничений электроэнергии, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее, – заявила представительница компании, глава Trade Group Karpowership Зейнеп Харези. В общей сложности Karpowership имеет мощность производства электроэнергии 6 гигаваттов, которая состоит из 36 плавучих электростанций. Источник: Анадолу

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