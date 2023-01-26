Задовольнять потреби 1 млн домогосподарств: Туреччина поставить Україні плавучі електростанції

Січень, 26 в 15:20

Турецька компанія Karpowership підписала меморандум про взаєморозуміння з українською національною компанією АТ Енергетична компанія України (ЕКУ) щодо швидкої поставки в Україну плавучих електростанцій потужністю 500 мегаватів.

Про це заявили у компанії Karpowership.

– Плавучі електростанції компанії зможуть задовольнити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств, – йдеться у заяві компанії.

Одним з основних рішень є розміщення плавучих електростанцій у портах Молдови та Румунії та постачання електроенергії в українську мережу через ці країни.

Зараз дивляться Karpowership і ЕКУ проведуть переговори з владою Румунії та Молдови щодо впровадження цього рішення. Читайте Де вимикатимуть світло 26 січня: графік по областях Меморандумом про взаєморозуміння передбачається, що плавучі електростанції потужністю 500 мегаватів почнуть постачати електроенергію оперативно, для цього обидві сторони діятимуть спільно, щоб отримати необхідні дозволи та співпрацювати з третіми сторонами. – Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі рішення проти обмежень електроенергії, і ми готові підтримати Україну в цьому якомога швидше, – заявила представниця компанії, очільниця Trade Group Karpowership Зейнеп Харезі. Загалом Karpowership має потужність виробництва електроенергії 6 гігаватів, що складається з 36 плавучих електростанцій. Джерело: Анадолу

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