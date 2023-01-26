Задовольнять потреби 1 млн домогосподарств: Туреччина поставить Україні плавучі електростанції
Турецька компанія Karpowership підписала меморандум про взаєморозуміння з українською національною компанією АТ Енергетична компанія України (ЕКУ) щодо швидкої поставки в Україну плавучих електростанцій потужністю 500 мегаватів.
Про це заявили у компанії Karpowership.
– Плавучі електростанції компанії зможуть задовольнити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств, – йдеться у заяві компанії.
Одним з основних рішень є розміщення плавучих електростанцій у портах Молдови та Румунії та постачання електроенергії в українську мережу через ці країни.
Karpowership і ЕКУ проведуть переговори з владою Румунії та Молдови щодо впровадження цього рішення.
Меморандумом про взаєморозуміння передбачається, що плавучі електростанції потужністю 500 мегаватів почнуть постачати електроенергію оперативно, для цього обидві сторони діятимуть спільно, щоб отримати необхідні дозволи та співпрацювати з третіми сторонами.
– Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі рішення проти обмежень електроенергії, і ми готові підтримати Україну в цьому якомога швидше, – заявила представниця компанії, очільниця Trade Group Karpowership Зейнеп Харезі.
Загалом Karpowership має потужність виробництва електроенергії 6 гігаватів, що складається з 36 плавучих електростанцій.
Джерело: Анадолу