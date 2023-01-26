Сливал врагу тайную информацию: ГБР задержало подполковника СБУ
Сотрудники ГБР вместе с СБУ разоблачили на государственной измене подполковника Службы безопасности Запорожского областного управления.
— Сотрудник Службы скрыто осуществлял сбор сведений, собранных в процессе оперативно-розыскной деятельности, а также данных, составляющих государственную тайну, в частности, относительно схем блокпостов области и другую тайную информацию, — говорится в сообщении ГБР.
Уточняется, что с помощью мобильного телефона он фиксировал документы, которые через мессенджер и электронную почту, зарегистрированную на российском домене, передавал представителям РФ.
В ходе неотложных обысков обнаружены мобильные телефоны, SIM-карты российских операторов, деньги. Также установлены доказательства постоянных связей с представителями правоохранительных и государственных органов России. В частности, среди них и близкие родственники предателя.
В настоящее время он задержан, подполковнику СБУ готовится сообщение о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде до пожизненного лишения свободы.