Январь, 10 в 16:13

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага в освобожденных районах Харьковской области. Мужчина заключил “договор” с другим оккупационным органом – Купянской железной дорогой, который поставлял ему вагоны для транспортировки украинской пшеницы.

– Установлено, что оптовые партии похищенного зерна должны были отгружать на зерновые терминалы одной из российских компаний в Ростове-на-Дону. Впрочем, реализации преступного плана помешали освободившие Купянск Силы обороны и тем самым заблокировавшие “поставку”. После деоккупации украинского города злоумышленник пытался скрываться от правосудия, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали, — говорится в сообщении СБУ.

Предателем оказался бывший главный инженер Купянского комбината хлебопродуктов.

Помогал вывозить украинское зерно в Россию: на Харьковщине задержан пособник оккупантов / 3 фотографии

Кроме того, мужчина насильно отобрал у главбуха продовольственного предприятия ведомственные печати, штампы, уставные документы и личные дела работников. Затем передал их представителям местной оккупационной администрации.

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За это он был назначен главой созданного оккупантами “государственного предприятия Продовольственные ресурсы” в Купянске. На этой “должности” он выполнял задачи Кремля по принудительному вывозу украинского зерна с территории региона в РФ.

Предателю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.