Січень, 26 в 13:54

Працівники ДБР разом з СБУ викрили на державній зраді підполковника Служби безпеки Запорізького обласного управління.

– Співробітник Служби приховано здійснював збір відомостей, зібраних у процесі оперативно-розшукової діяльності, а також даних, що становлять державну таємницю, зокрема щодо схем блокпостів області та іншу таємну інформацію, – йдеться у повідомленні ДБР.

Уточнюється, що за допомогою мобільного телефону він фіксував документи, які потім через месенджер та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав представникам РФ.

Зливав ворогу таємну інформацію: ДБР затримало підполковника СБУ / 2 фотографии

Під час невідкладних обшуків виявлено мобільні телефони, SIM-картки російських операторів, гроші. Також встановлено докази сталих звʼязків із представниками правоохоронних та державних органів Росії. Зокрема, серед них і близькі родичі зрадника.

Зараз дивляться

Наразі його затримано, підполковнику СБУ готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також клопотання в суд щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі.