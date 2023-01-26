Зливав ворогу таємну інформацію: ДБР затримало підполковника СБУ
Працівники ДБР разом з СБУ викрили на державній зраді підполковника Служби безпеки Запорізького обласного управління.
– Співробітник Служби приховано здійснював збір відомостей, зібраних у процесі оперативно-розшукової діяльності, а також даних, що становлять державну таємницю, зокрема щодо схем блокпостів області та іншу таємну інформацію, – йдеться у повідомленні ДБР.
Уточнюється, що за допомогою мобільного телефону він фіксував документи, які потім через месенджер та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав представникам РФ.
Під час невідкладних обшуків виявлено мобільні телефони, SIM-картки російських операторів, гроші. Також встановлено докази сталих звʼязків із представниками правоохоронних та державних органів Росії. Зокрема, серед них і близькі родичі зрадника.
Наразі його затримано, підполковнику СБУ готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також клопотання в суд щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі.