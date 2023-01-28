Январь, 27 в 23:57

Повторное наступление сил РФ может начаться до 24 февраля в Донецкой и Луганской областях.

С таким прогнозом выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

— Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из “совка”, и они считают, что к годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они к 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать, — заявил он.

По словам Данилова, российская армия планирует наступать, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Сейчас смотрят

Секретарь СНБО добавил, что россияне занимаются разведкой оборонительных возможностей украинских защитников под Запорожьем.

— И сейчас (у россиян, — Ред.) там есть определенное накопление войск. Мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу, — сказал он.

Алексей Данилов заявил, что украинским военным нужно сейчас быть в максимальной концентрации и готовности, поскольку у России немало мобилизованных и техники.