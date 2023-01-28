Данілов сказав, де Росія може зосередити сили для нового наступу
Повторний наступ сил РФ може початися до 24 лютого в Донецькій і Луганській областях.
З таким прогнозом виступив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.
– Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з “совка”, і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити, – заявив він.
За словами Данілова, російська армія планує наступати, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Секретар РНБО додав, що росіяни займаються розвідкою оборонних можливостей українських захисників під Запоріжжям.
– І зараз (у росіян, – Ред.) там є певне накопичення військ. Ми розуміємо, що відбувається в РФ з цього приводу, – сказав він.
Олексій Данілов заявив, що українським військовим потрібно зараз бути в максимальній концентрації та готовності, оскільки у Росії чимало мобілізованих та техніки.