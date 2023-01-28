Січень, 27 в 23:57

Повторний наступ сил РФ може початися до 24 лютого в Донецькій і Луганській областях.

З таким прогнозом виступив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

– Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з “совка”, і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити, – заявив він.

За словами Данілова, російська армія планує наступати, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Зараз дивляться Секретар РНБО додав, що росіяни займаються розвідкою оборонних можливостей українських захисників під Запоріжжям. – І зараз (у росіян, – Ред.) там є певне накопичення військ. Ми розуміємо, що відбувається в РФ з цього приводу, – сказав він. Олексій Данілов заявив, що українським військовим потрібно зараз бути в максимальній концентрації та готовності, оскільки у Росії чимало мобілізованих та техніки. Читайте Путін готує новий наступ і розраховує, що війна затягнеться на роки – Bloomberg

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