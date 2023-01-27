Январь, 27 в 12:56

Спустя почти год после нападения на Украину российский президент Владимир Путин готовит новое наступление и рассчитывает, что война затянется на годы. При это он подготавливает свою страну к конфликту с США и их союзниками.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Кремль хочет показать, что российская армия может вернуть себе инициативу на поле боя после ряда крупных поражений и отступлений. Кроме того, в Москве все же хотят склонить Киев к перемирию, но на условиях России, когда за ней остается контроль над территорией, которую она сейчас оккупировала.

Сейчас смотрят Bloomberg отмечает, что армия РФ слабая, несмотря на то, что Путин потратил десятилетия на ее становление и укрепление. Постоянные неудачи заставили многих в Кремле более реалистично относиться к амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением. Но Путин по-прежнему убежден, что более крупная группировка для нового наступления и готовность дальше нести потери позволят России одержать победу. Читайте РФ наращивает присутствие танковых подразделений на Запорожском направлении, однако не имеет успеха – Генштаб Новое наступление может начаться уже в феврале-марте, говорят источники, близкие к Кремлю. О готовящемся наступлении говорят и западные разведки. Но в России предполагают, что вторжение может начаться до того, как Киев получит обещанные боевые танки из США и Европы. В России новая мобилизация может начаться уже этой весной. Американские и европейские разведчики задаются вопросом, есть ли у России ресурсы для нового крупного наступления, даже после мобилизации прошлой осенью дополнительных 300 000 военнослужащих. Кремль публично заявляет, что в настоящее время планов по дополнительной мобилизации нет. В более долгосрочной перспективе Путин утвердил планы по расширению вооруженных сил почти на 50% в течение следующих нескольких лет, развертыванию новых сил вблизи Финляндии, которая находится в процессе вступления в НАТО, и в оккупированных регионах Украины. В российских школах и университетах снова вводят курсы военной подготовки. Читайте Зеленский об угрозе наступления войск РФ: Может быть несколько волн Но все же в российских кругах проскальзывают некоторые элементы реализма в отношении происходящего. Сергей Марков, политический консультант, имеющий тесные связи в Кремле, считает, что Россия была совершенно не готова к войне. — Война превратилась в затяжную войну, и у России пока недостаточно ни живой силы, ни техники для ее ведения, — сказал он. Как отмечают западные аналитики, с первых дней войны российская армия не показала каких-то впечатляющих результатов, а вот ВСУ наоборот — Вооруженные силы Украины неизменно удивляют союзников и наблюдателей своими успехами в оттеснении оккупантов.

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