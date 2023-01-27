Путин готовит новое наступление и рассчитывает, что война затянется на годы – Bloomberg
Спустя почти год после нападения на Украину российский президент Владимир Путин готовит новое наступление и рассчитывает, что война затянется на годы. При это он подготавливает свою страну к конфликту с США и их союзниками.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Кремль хочет показать, что российская армия может вернуть себе инициативу на поле боя после ряда крупных поражений и отступлений. Кроме того, в Москве все же хотят склонить Киев к перемирию, но на условиях России, когда за ней остается контроль над территорией, которую она сейчас оккупировала.
Bloomberg отмечает, что армия РФ слабая, несмотря на то, что Путин потратил десятилетия на ее становление и укрепление. Постоянные неудачи заставили многих в Кремле более реалистично относиться к амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.
Но Путин по-прежнему убежден, что более крупная группировка для нового наступления и готовность дальше нести потери позволят России одержать победу.
Новое наступление может начаться уже в феврале-марте, говорят источники, близкие к Кремлю. О готовящемся наступлении говорят и западные разведки. Но в России предполагают, что вторжение может начаться до того, как Киев получит обещанные боевые танки из США и Европы.
В России новая мобилизация может начаться уже этой весной.
Американские и европейские разведчики задаются вопросом, есть ли у России ресурсы для нового крупного наступления, даже после мобилизации прошлой осенью дополнительных 300 000 военнослужащих. Кремль публично заявляет, что в настоящее время планов по дополнительной мобилизации нет.
В более долгосрочной перспективе Путин утвердил планы по расширению вооруженных сил почти на 50% в течение следующих нескольких лет, развертыванию новых сил вблизи Финляндии, которая находится в процессе вступления в НАТО, и в оккупированных регионах Украины. В российских школах и университетах снова вводят курсы военной подготовки.
Но все же в российских кругах проскальзывают некоторые элементы реализма в отношении происходящего.
Сергей Марков, политический консультант, имеющий тесные связи в Кремле, считает, что Россия была совершенно не готова к войне.
— Война превратилась в затяжную войну, и у России пока недостаточно ни живой силы, ни техники для ее ведения, — сказал он.
Как отмечают западные аналитики, с первых дней войны российская армия не показала каких-то впечатляющих результатов, а вот ВСУ наоборот — Вооруженные силы Украины неизменно удивляют союзников и наблюдателей своими успехами в оттеснении оккупантов.