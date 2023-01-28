НАБУ получит нового директора через неделю — Зеленский
Новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может быть возглавить должность уже через неделю.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения со студентами и преподавателями Колледжа Европы в Натолине (Польша) и Брюгге (Бельгия) в рамках проведения дня Украины и Литвы.
По его словам, в Украине сегодня развита антикоррупционная инфраструктура.
— Мы также очень неплохо на этом пути продвигаемся вперед. Нам остался только конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро. И через неделю мы уже будем иметь руководителя этого органа, — сказал Зеленский.
Президент добавил, что после назначения директора НАБУ все антикоррупционные органы “будут работать на 100%”.
Владимир Зеленский также обратил внимание на прогресс в деолигархизации Украины и реформе судебной системы.
Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за желание допустить россиян к выступлению на Олимпиаде.