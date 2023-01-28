Січень, 27 в 23:45

Новий директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) може бути очолити посаду вже за тиждень.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами та викладачами Коледжу Європи у Натоліні (Польща) та Брюгге (Бельгія) в рамках проведення дня України та Литви.

За його словами, в Україні сьогодні розвинута антикорупційна інфраструктура.

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– Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу, – сказав Зеленський.

Президент додав, що після призначення директора НАБУ усі антикорупційні органи “працюватимуть на 100%”.

Володимир Зеленський також звернув увагу на прогрес в деолігархізації України та реформі судової системи.

Раніше президент Володимир Зеленський розкритикував очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха за бажання допустити росіян до виступу на Олімпіаді.