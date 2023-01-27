Январь, 27 в 11:13

Президент Владимир Зеленский в День памяти жертв Холокоста обратился к украинцам.

— Сегодня, как и всегда, Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что равнодушие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло. Поэтому так важно, чтобы каждый, кто ценит жизнь, проявлял решимость, когда надо спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить, — подчеркнул глава государства.

По его словам, 27 января мы вспоминаем праведников народов мира и разных людей, которые одинаково решительно спасали жизни.

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— Сегодня мы вспоминаем решимость глобальной коалиции, которая остановила нацизм. И сегодня мы повторяем еще весомее, чем раньше: Никогда снова ненависти! Никогда снова равнодушию! Чем больше народов мира преодолеют равнодушие, тем меньше пространства в мире останется для ненависти! Вечная память всем жертвам Холокоста! — добавил Зеленский.

27 января, в день освобождения узников крупнейшего нацистского концлагеря Освенцим, в Украинеи во всем мире чтят память жертв Холокоста.

После полномасштабного вторжения в Украину российская артиллерия 26 марта 2022 года нанесла удар по мемориальному комплексу Дробицкий Яр под Харьковом. В результате обстрела поврежден монумент в виде Меноры (семирожковый подсвечник, один из древнейших символов иудаизма).

Здесь в 1941-1942 годах нацисты расстреливали мирных жителей Харькова и Харьковской области, большинство из которых — евреи. В Яру было убито около 20 тыс. человек.