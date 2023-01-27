Січень, 27 в 11:13

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голокосту звернувся до українців.

– Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо і пам’ятаємо, що байдужість убиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити, – наголосив глава держави.

За його словами, 27 січня ми згадуємо праведників народів світу та різних людей, які однаково рішуче рятували життя.

– Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм. І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: Ніколи знову ненависті! Ніколи знову байдужості! Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті! Вічна пам’ять усім жертвам Голокосту! – додав Зеленський.

Зараз дивляться

27 січня, у день звільнення в’язнів найбільшого нацистського концтабору Освенцим, в Україні та світі вшановують пам’ять жертв Голокосту.

Після повномасштабного вторгнення в Україні російська артилерія 26 березня 2022 року завдала удару по меморіальному комплексу Дробицький Яр під Харковом. Внаслідок обстрілу пошкоджено монумент у вигляді Менори (семиріжковий підсвічник, один із найдавніших символів іудаїзму).

Тут у 1941-1942 роках нацисти розстрілювали мирних жителів Харкова та Харківської області, більшість з яких – євреї. У Яру було вбито близько 20 тис. осіб.