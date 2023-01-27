Январь, 27 в 17:51

В Украине уже начали формировать аэродромную сеть для военной авиации. А в будущем такие аэродромы могли бы быть универсальными и использоваться как военными, так и гражданскими самолетами.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он объяснил, что прежде, чем украинские военные летчики перейдут на современные боевые самолеты, в Украине нужно создать соответствующую аэродромную сеть.

Сейчас смотрят – Нужно готовить аэродромную инфраструктуру для того, чтобы пилоты могли садиться безопасно на взлетно-посадочные полосы, – отметил Игнат. По его словам, работа по этому поводу уже ведется в разных регионах Украины. Вовлечены Министерство обороны, Министерство инфраструктуры, а также другие профильные ведомства, которые должны помочь сформировать такую аэродромную сеть. – Пусть это сейчас будет сделано в боевых условиях, где-то не так, возможно, как это в мирное время делается, но это поможет нам выполнять задачи по всей территории государства, где рассредоточена наша авиация, – уточнил Игнат. Он подчеркнул, что в дальнейшем эти военные аэродромы могут стать местами “общего базирования”: то есть взлетные полосы смогут использовать и военные, и гражданские самолеты. По словам Игната, подобное уже практикуется в мире. – Такая практика в мире есть. Это могло бы стать еще одним толчком Украины к цивилизованному миру. Украинцы могли бы совершать перелеты внутри страны, — рассказал он. Как известно, сейчас происходят дискуссии по поводу поставок Украине многофункциональных легких истребителей F-16. Президент Владимир Зеленский призвал рассмотреть этот вопрос уже на следующем заседании в формате Рамштайн, которое состоится 14 февраля. В Белом доме не исключают возможность поставок истребителей F-16. По словам советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Файнера, Соединенные Штаты “очень осторожно” будут обсуждать этот вопрос с Киевом и союзниками. Читайте Дискуссии об истребителях для Украины уже начались, но они будут непростыми — Politico Источник: Media Center Ukraine

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