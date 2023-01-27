Січень, 27 в 17:51

В Україні вже почали формувати аеродромну мережу для сучасної військової авіації. А в майбутньому такі аеродроми могли б бути універсальними і використовуватися як військовими, так і цивільними літаками.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він пояснив, що перш ніж українські військові льотчики перейдуть на сучасні бойові літаки, в Україні потрібно створити відповідну аеродромну мережу.

Зараз дивляться – Потрібно готувати аеродромну інфраструктуру для того, щоб пілоти могли сідати безпечно на злітно-посадкові смуги, – зазначив Ігнат. За його словами, робота щодо цього вже ведеться в різних регіонах України. Залучені Міністерство оборони, Міністерство інфраструктури, а також інші профільні відомства, які мають допомогти сформувати таку аеродромну мережу. – Нехай це зараз буде зроблено в бойових умовах, десь не так, можливо, як це в мирний час робиться, але це допоможе нам виконувати завдання по всій території держави, де розосереджена наша авіація, – уточнив Ігнат. Він наголосив, що в подальшому ці військові аеродроми можуть стати місцями “спільного базування”: тобто злітні смуги зможуть використовувати і військові, й цивільні літаки. За словами Ігнат, подібне вже практикується в світі. – Така практика у світі є. Це могло б стати ще одним поштовхом України до цивілізованого світу. Українці могли б здійснювати перельоти всередині країни, – розповів він. Як відомо, наразі відбуваються дискусії щодо поставок Україні багатофункціональних легких винищувачів F-16. Президент Володимир Зеленський закликав розглянути це питання вже на наступному засіданні у форматі Рамштайн, яке відбудеться 14 лютого. У Білому домі не виключають можливості поставок винищувачів F-16. За словами радника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Файнера, Сполучені Штати “дуже обережно” обговорюватимуть це питання з Києвом та союзниками. Читайте Дискусії про винищувачі для України вже почалися, але вони будуть непростими – Politico Джерело: Media Center Ukraine

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