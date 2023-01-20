Январь, 20 в 13:37

Президент Владимир Зеленский призвал союзников Украины рассмотреть предоставление дальнобойных ракет и истребителей F-16 на следующем, девятом заседании в формате Рамштайн.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-обращения к участникам восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-8), которая сегодня проходит в Германии.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в тяжелой технике и средствах ПВО.

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– Я могу сотни раз благодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов во время дискуссий, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против артиллерии РФ, или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов, — объяснил президент.

Он добавил, что время сейчас остается российским оружием. РФ пытается разрушить нации, международное право и универсальные ценности. По словам главы государства, сейчас решается, в каком мире будут жить люди после войны.

– Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием… Кремль должен проиграть, — отметил Зеленский.

Он призвал страны-союзницы принять сегодня на заседании положительное решение о предоставлении Украине танков.

Кроме того, Зеленский призвал на следующей встрече в формате Рамштайн принять решение о предоставлении Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности.

– В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу, – подытожил Зеленский.

Как известно, сегодня министры обороны около 50 стран собрались на очередную, уже восьмую, встречу в формате Рамштайн в Германии. Они обсудят предоставление новой военной помощи Украине. В частности, ожидается разблокирование поставок боевых танков Leopard 2.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-9) может состояться уже в феврале, перед годовщиной полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Источник: Министерство обороны США