Состоялся первый “финансовый Рамштайн”: о чем говорили и когда следующий

Январь, 27 в 19:18

26 января состоялось первое заседание наблюдательного совета межведомственной Координационной платформы доноров, так называемый финансовый Рамштайн.

В ходе заседания Украина презентовала четыре приоритетных сферы для восстановления: энергетика, разминирование, строительство жилья, критическая инфраструктура (газо-,тепло,-водоснабжение, больницы, образовательные учреждения, дороги, мосты), ремонтные работы по которым оцениваются в $5,7 млрд , а проекты в общей сложности в $17 млрд.

— В части финансирования бюджета обговорили перспективы полноценной программы с МВФ начиная со 2-го квартала 2023 года и другие инструменты привлечения пока негарантированного финансирования. Мероприятие состоялось в формате учредительной видеоконференции, поэтому говорить о конкретных договоренностях рано, — сообщил в Telegram глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев.

Он отметил, что следующее заседание запланировано на начало марта этого года.

Сейчас смотрят Читайте Удовлетворят потребности 1 млн домохозяйств: Турция поставит Украине плавучие электростанции Справка. Инициатива предназначена для координации усилий доноров и украинской власти по существующим и новым механизмам поддержки бюджета, стабилизации экономики и восстановлению и модернизации Украины. Платформа включает представителей правительств стран G7, ключевых МФО, но открыта для всех союзников и партнеров Украины. Платформа создана по аналогии с энергетическим Рамштайном, который основали на донорской конференции в Париже в декабре прошлого года в ответ на террористические атаки РФ на энергетическую инфраструктуру, и собственно военного Рамштайна – инициативы, которая оказалась чрезвычайно успешной для координации предоставления союзниками военной помощи Украине.

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