Відбувся перший “фінансовий Рамштайн”: про що говорили та коли наступний

Січень, 27 в 19:18

26 січня відбулось перше засідання Наглядової ради міжвідомчої Координаційної платформи донорів, так званий фінансовий Рамштайн.

У ході засідання Україна презентувала чотири пріоритетні сфери для відновлення: енергетика, розмінування, будівництво житла, критична інфраструктура (газо-,тепло,-водопостачання, лікарні, освітні заклади, дороги, мости), нагальні ремонтні роботи за якими оцінюються у $5,7 млрд, а проекти загалом у $17 млрд.

– У частині фінансування бюджету було обговорено перспективи повноцінної програми з МВФ починаючи із 2-го кварталу 2023 року та інші інструменти залучення поки що негарантованого фінансування. Захід відбувся у форматі установчої відео-конференції, тому говорити про конкретні домовленості зарано, – повідомив у Telegram голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

Він зазначив, що наступне засідання заплановано на початок березня поточного року.

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Довідка. Ініціатива призначена для координації зусиль донорів і української влади щодо існуючих і нових механізмів підтримки бюджету, стабілізації економіки, відновлення та модернізації України.

Платформа включає представників урядів країн G7, ключових МФО, але є відкритою для усіх союзників і партнерів України.

Платформу створено за аналогією із енергетичним Рамштайном, започаткованим на донорській конференції у Парижі у грудні минулого року у відповідь на терористичні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, і власне військового Рамштайну – ініціативи, яка виявилась надзвичайно успішною для координації надання союзниками військової допомоги Україні.