Зеленский ввел в действие санкции против 182 компаний РФ и трех физлиц

Январь, 28 в 21:52

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 182 компаний РФ и трех физических лиц.

Соответствующий указ №50/2023 был опубликован на сайте главы государства.

Под санкции попали юридические и физические лица, которых Россия использует для перевозки по железной дороге личного состава и военной техники.

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— Подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц, используемых государством-агрессором, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, имущество будет использоваться для нашей обороны, – сказал президент в вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул, что правительство будет работать над тем, чтобы аналогичные ограничения были применены и другими странами.