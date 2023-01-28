Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы у России не было ощущения безнаказанности и ракетные войска ВСУ могли отвечать врагу, ставящему свои пусковые установки далеко от линии фронта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 28 января.

Он напомнил, что утром Россия нанесла удары по Константиновке.

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— Враг применил ракеты С-300 по жилому сектору. По состоянию на это время 17 фамилий в списке пострадавших: 14 ранены, а три человека погибли, — сказал он.

Президент подчеркнул, что ракеты РФ попали в четыре жилых дома, что является, к сожалению, повседневностью для территорий, до которых армия России достает ракетами.

— Прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы мы могли бы обеспечить соответствующие ракетные силы нашим военным, чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности для того, чтобы убрать возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города, — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей в мире, которые настаивают вместе с Украиной на том, что не может быть каких-то табу в поставках оружия для защиты от российского террора.

— Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки — поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Потому что это нужно для защиты жизни, — сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что сегодня продолжил так называемый марафон честности, который “должен вернуть международные спортивные структуры к настоящей олимпийской принципиальности”.

Он сообщил, что обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом о том, чтобы определиться относительно решения Международного олимпийского комитета, который, к сожалению, хочет открыть спорт для пропагандистского влияния государства-террориста.

— Если российские спортсмены появятся на международных соревнованиях, то это лишь вопрос времени, когда они начнут оправдывать агрессию России и использовать символику террора. И это также лишь вопрос времени, когда Кремль начнет использовать имеющуюся беспринципную “гибкость” Международного олимпийского комитета, чтобы говорить, будто мир согласен идти на уступки агрессору, — сказал президент.

По его словам, сегодня нельзя игнорировать того, что Россия ежедневно продолжает террор.

Владимир Зеленский также заявил, что подписал указ о введении в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц, которых использует РФ, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат.

— Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использовано для нашей обороны. И мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами. Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против России! И, кстати, спасибо всем расследователям, которые разоблачают пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции, — сказал президент.

Украинский лидер особо отметил подразделения, которые наиболее результативно защищают именно Донецкую область: 21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады, воины 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад и 92-я отдельная механизированная бригада.