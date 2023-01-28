Зеленський ввів у дію санкції проти 182 компаній РФ та трьох фізосіб
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 182 компаній РФ та трьох фізичних осіб.
Відповідний указ №50/2023 опублікували на сайті глави держави.
Під санкції потрапили юридичні та фізичні особи, яких Росія використовує для перевезення залізницею особового складу та військової техніки.
– Підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використовуватися для нашої оборони, – сказав президент у вечірньому зверненні.
Зеленський наголосив, що уряд працюватиме над тим, щоб аналогічні обмеження були застосовані й іншими країнами.