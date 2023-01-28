Зеленський ввів у дію санкції проти 182 компаній РФ та трьох фізосіб

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– Підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використовуватися для нашої оборони, – сказав президент у вечірньому зверненні.