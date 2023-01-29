Январь, 29 в 7:52

Российское командование предположительно заменяет истощенные силы частной военной компании Вагнера на обычные российские подразделения, чтобы поддержать наступление на Бахмут Донецкой области.

Об этом в своей сводке сообщают эксперты Института изучения войны (ISW).

Специалисты ISW утверждают, что восстанавливают наступление у этого населенного пункта воздушно-десантные силы РФ.

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К такому выводу аналитики пришли, увидев в сети на обнародованных оттуда кадрах российскую боевую машину десанта 4М.

Это – специальная механизированная техника, которую используют исключительно российские десантники, отмечают в ISW.

– С начала января 2023 года Министерство обороны России все чаще сообщает, что воздушно-десантные силы РФ действуют в районе Бахмута. Это указывает на то, что обычные российские силы в районе этого населенного пункта увеличиваются, если вообще не заменяют силы ЧВК Вагнера, – отмечают в ISW.

Эксперты напомнили, что еще 5 января один из официальных представителей США на условиях анонимности сообщал, что только в конце ноября – начале декабря под Бахмутом погибли более 1 тыс. наемников ЧВК Вагнера, в рядах которой, в частности, российские осужденые.

В общей сложности, по его словам, начиная с осени, под Бахмутом были убиты более 4 100 вагнеровцев и 10 тыс. ранены.

– По нашим оценкам, командование армии РФ перебрасывает обычные подразделения в район Бахмута, чтобы продолжать борьбу, потому что наступление сил ЧВК Вагнера достигло кульминации. Следовательно, более масштабные усилия России против Бахмута, вероятно, не завершились, утверждают эксперты Института изучения войны.

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