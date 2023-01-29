Щоб підтримати наступ на Бахмут: РФ замінює виснажених вагнерівців десантниками

Січень, 29 в 7:52

Російське командування, імовірно, замінює виснажені сили приватної військової компанії Вагнера на звичайні російські підрозділи, щоб підтримати наступ на Бахмут Донецької області.

Про це в своєму зведенні повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW стверджують, що відновлюють наступ біля цього населеного пункту повітряно-десантні сили РФ.

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Такого висновку аналітики дійшли, побачивши в мережі на оприлюднених звідти кадрах російську бойову машину десанту 4М.

Це – спеціальна механізована техніка, яку використовують виключно російські десантники, наголошують в ISW.

– Із початку січня 2023 року Міністерство оборони Росії все частіше повідомляє, що повітряно-десантні сили РФ діють у районі Бахмута. Це вказує на те, що звичайні російські сили в районі цього населеного пункту збільшуються, якщо взагалі не замінюють сили ПВК Вагнера, – зазначають в ISW.

Експерти нагадали, що ще 5 січня один із офіційних представників США на умовах анонімності повідомляв, що лише наприкінці листопада – на початку грудня під Бахмутом загинули понад 1 тис. найманців ПВК Вагнера, у лавах якої, зокрема, російські засуджені.

Загалом, за його словами, починаючи з осені, під Бахмутом було вбито понад 4 100 вагнерівців та 10 тис. поранено.

– За нашими оцінками, командування армії РФ перекидає звичайні підрозділи до району Бахмута, щоб продовжувати боротьбу, тому що наступ сил ПВК Вагнера досягнув кульмінації. Отже, більш масштабні зусилля Росії проти Бахмута, імовірно, не завершилися, – стверджують експерти Інституту вивчення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.

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