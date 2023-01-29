Январь, 29 в 14:01

В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов.

На Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.

Президент подчеркнул, что мы должны помнить свою историю, гордиться, благодарить и поддерживать украинскую армию, вместе приближая победу над врагом.

Сейчас смотрят Зеленский возложил цветы к кресту Героям Крут и почтил память павших / 3 фотографии В церемонии приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заместитель руководителя ОП Роман Машовец. Также цветы к памятному кресту возложили курсанты военных учебных заведений, в частности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета Одесского морского академия, Военного института Шевченко, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. После того, как раздался государственный гимн Украины, воины почетного караула прошли торжественным маршем у памятного креста Героям Крут. Читайте Сделаем все, чтобы партнеры открыли поставки Украине ракет ATACMS — Зеленский

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