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Факты / Україна

Зеленский возложил цветы к кресту Героям Крут и почтил память павших

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917-1921 годов.

На Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.

Президент подчеркнул, что мы должны помнить свою историю, гордиться, благодарить и поддерживать украинскую армию, вместе приближая победу над врагом.

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В церемонии приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

Также цветы к памятному кресту возложили курсанты военных учебных заведений, в частности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Института Военно-Морских сил Национального университета Одесского морского академия, Военного института Шевченко, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

После того, как раздался государственный гимн Украины, воины почетного караула прошли торжественным маршем у памятного креста Героям Крут.

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Источник: Офис президента
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