Січень, 29 в 14:01

У День пам’яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять полеглих у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917–1921 років.

На Аскольдовій могилі у Києві глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.

Президент наголосив на тому, що ми маємо пам’ятати свою історію, пишатися, дякувати і підтримувати українську армію, разом наближаючи перемогу над ворогом.

Зараз дивляться Зеленський поклав квіти до хреста Героям Крут і вшанував пам’ять полеглих / 3 фотографии У церемонії взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, заступник керівника ОП Роман Машовець. Також квіти до пам’ятного хреста поклали курсанти військових навчальних закладів, зокрема Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, Інституту Військово-Морських сил Національного університету Одеська морська академія, Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Після того, як пролунав державний гімн України, воїни почесної варти пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста Героям Крут. Читайте Зробимо все, щоб партнери відкрили постачання Україні ракет ATACMS – Зеленський

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