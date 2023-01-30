Париж подтвердил покупку с Римом 700 ракет для SAMP-T, который готовят Украине

Январь, 30 в 16:46

В Минобороны Франции подтвердили, что Париж заключил соглашение с Римом о покупке 700 зенитных ракет, предназначенных для системы противовоздушной SAMP-T – той, которую готовят для Украины.

Речь идет о договоре на покупку 700 ракет Aster.

– Агентства оборонных закупок двух стран сообщили франко-итальянскому консорциуму Eurosam, в состав которого входят Thales и MBDA, о заключении контракта в конце прошлого года, – цитирует сообщение Минобороны Франции Reuters.

Ранее французские СМИ заявляли, что министры обороны Франции и Италии в ходе личной встречи договорились приобрести 700 зенитных ракет на сумму €2 млрд.

Сейчас смотрят

Согласно опубликованным данным, эти ракеты предназначаются для зенитно-ракетного комплекса SAMP-T, который страны готовятся передать Украине.