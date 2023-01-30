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Париж подтвердил покупку с Римом 700 ракет для SAMP-T, который готовят Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
SAMP

В Минобороны Франции подтвердили, что Париж заключил соглашение с Римом о покупке 700 зенитных ракет, предназначенных для системы противовоздушной SAMP-T – той, которую готовят для Украины.

Речь идет о договоре на покупку 700 ракет Aster.

– Агентства оборонных закупок двух стран сообщили франко-итальянскому консорциуму Eurosam, в состав которого входят Thales и MBDA, о заключении контракта в конце прошлого года, – цитирует сообщение Минобороны Франции Reuters.

Ранее французские СМИ заявляли, что министры обороны Франции и Италии в ходе личной встречи договорились приобрести 700 зенитных ракет на сумму €2 млрд.

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Согласно опубликованным данным, эти ракеты предназначаются для зенитно-ракетного комплекса SAMP-T, который страны готовятся передать Украине.

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Источник: Reuters
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