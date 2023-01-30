Париж підтвердив придбання з Римом 700 ракет для SAMP-T, який готують Україні

Січень, 30 в 16:46

У Міноборони Франції підтвердили, що Париж уклав угоду з Римом щодо купівлі 700 зенітних ракет, які призначені для системи протиповітряної SAMP-T – тієї, яку готують для України.

Зазначається, що йдеться про договір на купівлю 700 ракет Aster.

– Агентства оборонних закупівель двох країн повідомили франко-італійському консорціуму Eurosam, до складу якого входять Thales і MBDA, про укладення контракту наприкінці минулого року, – цитує повідомлення Міноборони Франції Reuters.

Раніше французькі ЗМІ заявляли, що міністри оборони Франції та Італії під час особистої зустрічі домовились придбати 700 зенітних ракет на суму €2 млрд.

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Згідно з опублікованими даними, ці ракети призначені для зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, який країни готуються передати Україні.