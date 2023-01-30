Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Париж підтвердив придбання з Римом 700 ракет для SAMP-T, який готують Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
SAMP

У Міноборони Франції підтвердили, що Париж уклав угоду з Римом щодо купівлі 700 зенітних ракет, які призначені для системи протиповітряної SAMP-T – тієї, яку готують для України.

Зазначається, що йдеться про договір на купівлю 700 ракет Aster.

– Агентства оборонних закупівель двох країн повідомили франко-італійському консорціуму Eurosam, до складу якого входять Thales і MBDA, про укладення контракту наприкінці минулого року, – цитує повідомлення Міноборони Франції Reuters.

Раніше французькі ЗМІ заявляли, що міністри оборони Франції та Італії під час особистої зустрічі домовились придбати 700 зенітних ракет на суму €2 млрд. 

Зараз дивляться

Згідно з опублікованими даними, ці ракети призначені для зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, який країни готуються передати Україні.

Читайте
SAMP-T: характеристики та можливості ЗРК, що можуть передати Україні

Джерело: Reuters
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка