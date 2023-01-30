РФ готовит кровавую провокацию с участием церкви вдоль линии фронта на Донетчине

Январь, 30 в 16:55

“Православные активисты” на временно захваченной Россией территории, вероятно, планируют целый ряд массовых мероприятий вдоль линии фронта.

Как сообщает OSINT Пчелы со ссылкой на источники, коллаборанты “ДНР” согласились провести крестный ход вокруг здания ОГА в Донецке. Это якобы должно защитить логово оккупантов от атак. “Инициативные верующие” на временно оккупированной территории Донецкой области готовят и другие религиозные мероприятия.

— К таким отчаянным мерам верхушка “ДНР” прибегает время от времени на протяжении последних 8 лет. С начала полномасштабного вторжения России в Украину такие праздники выглядят немного богохульными – опасность попадания снарядов в крестный ход огромна. Такой вариант уже обсуждается в провластных кругах “ДНР”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что “самое интересное начнется после гуляний с иконами в центре Донецка: далее организаторы собираются заехать в Никольское на могилу старца Зосима”.

Сейчас смотрят — Параллельно начнется автопробег с установкой четырехметровых крестов вдоль действующей на сегодняшний день линии фронта – от Сватово до Крыма. Крестоносцы собираются закопать кресты в Сватово и в Марьянке, на подступах к Бахмуту, а также в Песках, – информирует OSINT Пчелы. Организатором выступает религиозная община храма святой Ольги в Донецке. – Батюшка храма обратился к т.н. власти “ДНР” за помощью в организации паломничества к старцу Илье в Никольском. Без помощи “власти” поездка туда была бы сложной и опасной – рядом Угледар. На этот город российские войска нацелились после захвата развалин Соледара. Туда же командование ВС РФ бросает тысячи заключенных-наемников ЧВК Вагнера, – пишут OSINT Пчелы. Автопробег от Сватового в Крым должен пройти 5 февраля. Ожидается, что его будут освещать российские пропагандистские СМИ. Предполагают, что постараются зафиксировать кровавые кадры обстрела колонны. Читайте Россия может готовить провокацию с обстрелом больницы в Луганской области — ЦНС – Идеальным для пропаганды, не для самих участников “православного спектакля”, будет обстрел колонны – опасность этого велика, поскольку крестоносцы проедут аккуратно вдоль линии фронта по трассе Сватово-Бахмут-Дебальцево и дальше в направлении Угледара. Однако там уж как повезет. Церковники в Луганске и Донецке готовы поддержать любую опасную идею, лишь бы угодить оккупационным властям. Тем более, что эта власть готовится к длительной обороне. “Крестовый вал” – это еще один метод борьбы против украинской армии: звучит абсурдно, однако по телевидению будет выглядеть солидно, – отмечают OSINT Пчелы.

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