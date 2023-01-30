РФ готує криваву провокацію за участю церкви вздовж лінії фронту на Донеччині

Січень, 30 в 16:55

“Православні активісти” на тимчасово захопленій Росією території, ймовірно, планують низку масових заходів вздовж лінії фронту.

Як інформує проєкт OSINT Бджоли з посиланням на джерела, колаборанти “ДНР” погодилися провести хресний хід навколо будівлі ОДА в Донецьку. Це нібито має захистити лігво окупантів від атак. “Ініціативні віряни” на тимчасово окупованій території Донецької області готують й інші релігійні заходи.

– До таких відчайдушних заходів верхівка “ДНР” вдається час від часу впродовж останніх 8 років. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну такі свята виглядають трішки богохульними – небезпека потрапляння снарядів у хресний хід величезна. Такий варіант вже обговорюється в провладних колах “ДНР”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “найцікавіше почнеться після гулянь з іконами в центрі Донецька: далі організатори збираються заїхати в Микільське на могилу старця Зосіма”.

Зараз дивляться

– Паралельно почнеться автопробіг зі встановленням чотириметрових хрестів вздовж чинної на сьогодні лінії фронту – від Сватового до Криму. Хрестоносці збираються закопати хрести у Сватовому та в Мар’янці, на підступах до Бахмуту, а також в Пісках, – інформує OSINT Бджоли.

Сповіщається, що організатором виступає релігійна громада храму святої Ольги в Донецьку.

– Батюшка храму звернувся до т.зв. влади “ДНР” по допомогу в організації паломництва до старця Іллі в Микільському. Без допомоги “влади” поїздка туди була б складною і небезпечною – поруч Вугледар. На це місто російські війська націлились після захоплення руїн Соледара. Туди ж командування ВС РФ кидає тисячі ув’язнених-найманців ПВК Вагнера, – пишуть OSINT Бджоли.

Автопробіг від Сватового до Криму має пройти 5 лютого. Очікується, що його висвітлюватимуть російські пропагандистські ЗМІ. Припускають, що намагатимуться зафіксувати криваві кадри обстрілу колони.