РФ готує криваву провокацію за участю церкви вздовж лінії фронту на Донеччині
“Православні активісти” на тимчасово захопленій Росією території, ймовірно, планують низку масових заходів вздовж лінії фронту.
Як інформує проєкт OSINT Бджоли з посиланням на джерела, колаборанти “ДНР” погодилися провести хресний хід навколо будівлі ОДА в Донецьку. Це нібито має захистити лігво окупантів від атак. “Ініціативні віряни” на тимчасово окупованій території Донецької області готують й інші релігійні заходи.
– До таких відчайдушних заходів верхівка “ДНР” вдається час від часу впродовж останніх 8 років. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну такі свята виглядають трішки богохульними – небезпека потрапляння снарядів у хресний хід величезна. Такий варіант вже обговорюється в провладних колах “ДНР”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що “найцікавіше почнеться після гулянь з іконами в центрі Донецька: далі організатори збираються заїхати в Микільське на могилу старця Зосіма”.
– Паралельно почнеться автопробіг зі встановленням чотириметрових хрестів вздовж чинної на сьогодні лінії фронту – від Сватового до Криму. Хрестоносці збираються закопати хрести у Сватовому та в Мар’янці, на підступах до Бахмуту, а також в Пісках, – інформує OSINT Бджоли.
Сповіщається, що організатором виступає релігійна громада храму святої Ольги в Донецьку.
– Батюшка храму звернувся до т.зв. влади “ДНР” по допомогу в організації паломництва до старця Іллі в Микільському. Без допомоги “влади” поїздка туди була б складною і небезпечною – поруч Вугледар. На це місто російські війська націлились після захоплення руїн Соледара. Туди ж командування ВС РФ кидає тисячі ув’язнених-найманців ПВК Вагнера, – пишуть OSINT Бджоли.
Автопробіг від Сватового до Криму має пройти 5 лютого. Очікується, що його висвітлюватимуть російські пропагандистські ЗМІ. Припускають, що намагатимуться зафіксувати криваві кадри обстрілу колони.
– Ідеальним для пропаганди, не для самих учасників “православного спектаклю”, буде обстріл колони – небезпека цього велика, оскільки хрестоносці проїдуть акуратно вздовж лінії фронту по трасі Сватово-Бахмут-Дебальцеве і далі в напрямку Вугледару. Проте там вже як пощастить.
Церковники в Луганську та Донецьку готові підтримати будь-яку небезпечну ідею, тільки б догодити окупаційній владі. Тим більше, що ця влада готується до тривалої оборони. “Хрестовий вал” – це ще один метод боротьби проти української армії: звучить абсурдно, проте по телебаченню виглядатиме солідно, – зазначають OSINT Бджоли.