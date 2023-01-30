Сколько зарабатывают украинские переселенцы в Польше и какую работу им предлагают

Более 80% украинцев, что составляет больше 780 тысяч, в Польше нашли работу. В каких отраслях и какие новые профессии освоили украинцы — читайте дальше в материале.

По данным польских статистических служб, более 1,5 млн украинцев с начала полномасштабной войны в Украине получили в Польше официальный статус военных переселенцев. Больше всего наших людей осело в окрестностях Варшавы и в самой польской столице. Далее следуют Лодзь, Вроцлав, Познань и Гданьск.

– Первые шаги украинских беженцев в Польше были очень тяжелые. Но украинцы – амбициозные. Очень хотят работать и таким людям мы помогаем с поиском работы и они ее успешно находят, – говорит профессор, владелец высшей школы туризма и гостиничного бизнеса в Гданьске Ян Захаревич.

Имея маленьких детей, а часто еще и пожилых родителей, украинские женщины все же нашли выход — не только выживать, но и улучшить свое материальное положение.

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— Я приехала сюда с родной сестрой, у нее тоже 2 детей. У нас было такое условие, что кто-то идет работать, а кто-то остается с детьми, — рассказывает переселенка из Бучи Анна.

Анне в итоге пришлось поменять много работ, пока не нашла ту, которая действительно нравится.

– Я ходила искала много где. Возможности есть. Сначала было их меньше – потому что было много людей. Сейчас люди – кто возвращается, кто едет в другую страну и этих вакансий становится больше, – говорит женщина.

Чтобы трудоустроить такое огромное количество людей, польские власти в кратчайшие сроки пошли на беспрецедентные шаги и максимально упростили процедуру приема на работу.

— Раньше, например, чтобы украинцу трудоустроиться в Польше, нужно было подготовить пакет документов. Начиная с согласия местных властей на то, что на эту должность не претендуют поляки! Сейчас нужно два документа – паспорт и песель со статусом укр. Песель – это аналог нашего идентификационного номера, – говорит генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый.

Но даже имея на руках эти два документа, устроиться по своей специальности украинцы все равно не могли. Мешал языковой барьер.

Переселенка из Киева Наталья одна из тех, кому пришлось менять свою профессию. Причем кардинально. В польском Гданьске женщина пошла работать уборщицей в Академию физвоспитания.

— Я приехала и до войны я на польском никогда не общалась, и в близком окружении не было поляков. У меня гражданско-правовая специальность. Я работала в юстиции, я окончила Харьковскую юридическую академию. С этого момента работала по профессии. Здесь начала работать физически, никогда до этого не работала физически, но понимала, что нужно с чего-то начинать и при первой возможности я сразу откликнулась на предложение, — говорит переселенка.

Однако в свободное от работы время учит язык. И уже летом планирует идти получать в Польше высшее образование, чтобы со временем работать по специальности.

— Очень многие беженцы приехали, молодежь приехала и они спрашивали нас: “Есть ли возможность обучения на украинском языке?” И это наш ответ на потребности украинской стороны. Я встретился с нашим педколлективом, мы обсудили возможно ли это и решили, что хорошо, делаем! – говорит Захаревич.

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Ученый считает, что полученные в Польше знания помогут украинцам не только найти здесь лучшую работу, но и пригодятся в будущем Украины.

– С одной стороны в Украине идет война. А с другой – люди, которые сейчас в Польше, могут готовиться к восстановлению Украины. Ибо эти знания уже с опытом Евросоюза, чем те, с которыми они сталкивались раньше. Они нужны Украине для вступления в Евросоюз, для сосуществования с другими странами ЕС, – говорит профессор.

Студент второго курса, 18-летний Никита, приехавший в Гданьск из Мариуполя, еще два года назад, даже предположить не мог, что его взрослые родители тоже сядут за парту в Польше.

– У меня у родителей ничего не осталось и я должен им помогать. Жилища нет. Из-за российской ракеты все было уничтожено в Мариуполе. Моя мама и папа учатся. Они ходят на курсы после работы. Родители в 50 лет учатся, как студенты – говорит Никита.

В Польше сейчас самая низкая безработица в ЕС

И да, именно благодаря украинцам — в Польше сейчас самая низкая безработица в ЕС. Наши женщины иногда даже заняли сферы, которые считались здесь сугубо мужскими.

– Например, те же инфраструктурные проекты, IT-технологии. Какая-то обслуживающая отрасль, где просто по умолчанию работали мужчины, она спокойно овладевается женщинами, — говорит генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый.

Так что украинские женщины работают теперь почти во всех польских отраслях. Разве что не в строительстве.

Где нашли работу в Польше

Большенство украинских переселенцев нашли себе работу в торговле, как продавцы, консультанты. Далее – в промышленности, операторы различных видов машин, механизаторы, сборщики машин. А также много украинок трудоустроилось в сфере услуг – повара, косметологи, парикмахеры.

Польские работодатели довольны трудолюбием украинцев, но с грустью отмечают, что большинство все же не собираются оставаться в их стране надолго.

— Мы замечаем, что украинцы, условно говоря, “сидят на чемоданах”. Живут в реалиях того, что война сейчас закончится, и они вернутся в Украину, в свой дом. Так что не привязываются к одному конкретному городу, а ищут разные решения, чтобы выжить, прожить, но не укореняться, — говорит глава союза предпринимателей в Гданьске Томаш Лимон.

Заработная плата в Польше

Польские работодатели выплачивают украинцам такие же деньги, что и полякам.

Минимальная зарплата в Польше с 1 января выросла до 3490 злотых, то есть почти 30 тысяч гривен. Но реально даже без знания языка здесь можно зарабатывать гораздо больше. К тому же некоторые работодатели предлагают украинцам еще и бесплатное жилье.

Украинцы не только ищут работу, но и создают свои рабочие места. Статистика показывает — с начала войны количество украинцев, которые открыли фирму, увеличилось в разы.