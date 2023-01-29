Как не потерять статус временной защиты в Польше при пересечении границы

Январь, 28 в 23:45

В Госпогранслужбе объяснили, как украинцам не потерять статус PESEL UKR.

— Граждане Украины, которые возвращаются в Польшу, должны уведомить Пограничную Стражу о въезде на территорию Польши в связи с использованием права на временную защиту и каждый раз предъявлять электронный документ diia.pl, – объясняют в пограничной службе.

Чтобы не потерять особый статус при выезде из Польши сроком до 30 дней, украинцы должны сообщить польским пограничникам о намерении въехать именно по документу PESEL UKR.

Документ предусматривает налоговый номер, который дает возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью уехать из страны на 30 дней.

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Наличие PESEL UKR позволяет украинцам получать социальные выплаты, пользоваться государственными медицинскими услугами, официально работать и учиться в Польше.

Документ не имеет никакого юридического значения в других странах Шенгенской зоны.